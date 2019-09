"Hurricane parties." Nem só com enlatados e lanternas se assiste ao furacão Dorian

Depois do armazenamento de bens essenciais, é até tempo de fazer a festa, nas chamadas "hurricane parties" © Reuters

Por Catarina Maldonado Vasconcelos com Sara de Melo Rocha 02 Setembro, 2019 • 16:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Saí agora à rua e comecei a sentir alguma brisa, mas penso que são os primeiros efeitos ainda." Susana Cerqueira vive em Miami há cinco anos, mas já não se sente uma amadora a enfrentar os dias de tempestade.

Pub Pub

Praias e ruas desertas não ajudam a indiciar o tumulto que passará pelos Estados Unidos nos próximos dias. "O que eu noto mais é que a praia está deserta, o que não é nada normal. Hoje é feriado nos Estados Unidos, por isso, à partida, seria um dia em que muita gente estaria na rua, na praia, mas está tudo deserto", conta, em entrevista à TSF.

Pub Pub

Durante a tempestade também há bonança. Depois do armazenamento de bens essenciais, é até tempo de fazer a festa, nas chamadas "hurricane parties", que deverão incluir comida pré-cozinhada e luzes de velas ou lanternas. "Não há sensação de pânico, as pessoas não estão assim tão preocupadas. Na Florida, como as pessoas estão habituadas a isto, fazem até festas ["hurricane parties"]. Combinam ir para casa de amigos, e, enquanto o furacão está a passar, divertem-se", acrescenta a portuguesa radicada nos Estados Unidos.

Nas grandes superfícies e nos postos de abastecimento, a corrida desenfreada para obter os produtos recomendados para situações como esta já se fez sentir. "À medida que a tempestade se aproxima, as pessoas começam a comprar água nos supermercados. A certa altura, começa a ser difícil encontrar esse tipo de coisas, porque as pessoas exageram sempre, por isso já não há água."

Ouça Susana Cerqueira sobre a compra de alimentos, em declarações à jornalista Sara de Melo Rocha 00:00 00:00

As prateleiras também já estão vazias, assinala Susana Cerqueira. "Não há enlatados; toda a gente comprou esse tipo de produto."

A investigadora na área das neurociências fala ainda de uma mobilização para cumprir certos cuidados: "não sair à rua, preparar-nos para a possibilidade de não termos eletricidade e água nos próximos dias, por isso, devemos ter em casa produtos que não tenham de ser cozinhadas, água potável, lanternas".

Para Susana Cerqueira, foi também fundamental preparar-se para os dias seguintes à devastação do Dorian."A primeira coisa que fiz foi dirigir-me a um posto de combustíveis e encher o depósito do meu carro, que é outro dos conselhos que nos são dados, já que o abastecimento fica comprometido nos dias seguintes à passagem da tempestade", assinala.

A emigrante conta que também se celebra durante o furacão 00:00 00:00

ACOMPANHE TODOS OS DESENVOLVIMENTOS