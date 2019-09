FIlho de Bolsonaro visita pai no hospital com pistola à cintura

Jair Bolsonaro no hospital com o filho, Eduardo Bolsonaro © Instagram de Eduardo Bolsonaro

Por Cátia Carmo 10 Setembro, 2019 • 17:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Jair Bolsonaro submeteu-se a uma cirurgia, no domingo de manhã, para correção de uma hérnia. Ainda internado a recuperar recebeu, na segunda-feira, a visita de um dos seus três filhos, Eduardo Bolsonaro, que apareceu no hospital Nova Vila Star, em São Paulo, armado com uma pistola Glock 9mm preta, à cintura.

Pub Pub

O deputado pelo Estado de São Paulo tirou uma fotografia ao lado do pai e publicou-a no Instagram, onde a arma é bem visível.

Pub Pub

"Tudo bem com Jair Bolsonaro. Mais uma vez agradecemos à equipa médica que realizou a cirurgia e a todos os que oraram, rezaram ou de alguma maneira enviaram energias positivas. Deu certo", escreveu, na legenda da imagem, Eduardo Bolsonaro.

Apesar de a foto estar a dar que falar, o deputado e candidato ao cargo de embaixador do Brasil em Washington, nos EUA, tem licença de porte de armas por ser oficial de Justiça licenciado pela Polícia Federal brasileira. Além disso, Eduardo Bolsonaro é também colecionador de armas e praticante de tiro ao alvo.

Em resposta à polémica gerada pela fotografia, a unidade hospitalar emitiu um comunicado.

"O hospital Vila Nova Star acolhe integralmente a legislação legal brasileira. Cabe citar, além disso, que as normas de segurança que regem o internamento do senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, neste hospital são da responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional, a quem as questões devem ser dirigidas", pode ler-se no comunicado citado pelo jornal O Globo.