Filmou-se a atirar um frigorífico monte abaxo. Polícia obrigou-o a ir buscá-lo... e filmou

Almería, Espanha. Um homem de polo vermelho é filmado, com uma carrinha de mercadorias com as portas abertas em plano de fundo. Nas mãos tem um frigorífico e à sua frente está uma ravina. Larga o frigorífico e deleita-se enquanto vê o eletrodoméstico rebolar terreno abaixo.

O vídeo tornou-se viral e acabou por chegar aos olhos da Guardia Civil, algo que já teve consequências: uma multa de 45 mil euros... e uma visita, a pé, ao local onde o frigorífico acabou por ficar, para o recuperar.

A Guardia Civil não perdeu a oportunidade de responder à letra. Depois de ter identificado o homem, levou-o ao local e gravou tudo. Depois, partilhou as imagens no Twitter.

"Foi assim que o jovem que lançou um frigorífico por um monte em Almería o foi recolher", lê-se na mensagem das forças de segurança. O site espanhol 20minutos adianta ainda que o homem, trabalhador de uma empresa de gestão de resíduos, foi despedido e que a própria empresa foi denunciada.

Na sequência de uma investigação à empresa em questão, foram descobertos pelo menos 50 eletrodomésticos num campo de vegetação seca e 20 frigoríficos empilhados ao ar livre, junto ao edifício onde está situada.

E porque um mal nunca vem só, a Guardia Civil ja está também a investigar o caso de um homem que enviou outro eletrodoméstico por um monte abaixo: desta vez, uma máquina de lavar roupa.