França nega pedido de asilo ao ex-agente americano Edward Snowden

No livro de memórias, Snowden conta a história da sua vida pela primeira vez e explica porque escolheu arriscar a sua liberdade

O ministro dos negócios estrangeiros francês recusou esta quinta-feira um novo pedido de asilo do ex-agente da Segurança Nacional norte-americana Edward Snowden, considerando "não ser a altura certa" para aceitá-lo.

Snowden vive na Rússia para evitar ser detido pelas autoridades norte-americanas, depois de ter revelado documentos classificados que detalhavam programas de vigilância governamentais.

Esta semana, o ex-agente declarou que fez o novo pedido de asilo à França porque "proteger denunciantes não é um ato hostil".

O ministro dos negócios estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian, relatou esta quinta-feira ao canal televisivo CNews que, quando o ex-agente pediu asilo em 2013, o Governo francês "considerou que não era a altura certa". "Não vejo o que terá mudado", acrescentou o analista de sistemas informáticos.

Snowden lançou, na terça-feira, um livro de memórias com o título "Permanent Record" que, traduzido aproximadamente, significa "Registo Permanente".

No mesmo dia, os Estados Unidos iniciaram um processo judicial contra o ex-agente, e alegaram que a publicação do livro é uma violação do acordo de não-divulgação, uma vez que o Governo norte-americano não teve oportunidade de o rever primeiro.

No livro de memórias, Snowden conta a história da sua vida detalhadamente pela primeira vez e explica porque escolheu arriscar a sua liberdade para se tornar o denunciante mais proeminente dos últimos anos.

É possível perceber como é que Snodwen revelou detalhes secretos de uma coleção de emails, chamadas e atividade cibernética feita em nome da segurança nacional.

Desde que foi acusado de espionagem, Snowden vive na Rússia para evitar ser preso.

O Departamento de Justiça norte-americano alega não querer impedir a distribuição do livro, mas exige que o juiz federal permita que o Governo recolha todo o dinheiro feito com o livro.

A editora também está a ser processada para impedir que qualquer lucro proveniente da venda do livro seja passado a Snowden enquanto o caso está na justiça, declarou o Departamento de Justiça.

Edward Snowden revelou hesta quinta-feira que pediu asilo a 27 países, mas que o vice-presidente da altura, Joe Biden, boicotou os seus esforços com ameaças diplomáticas, forçando-o a ficar Rússia.

O seu livro de memórias foi lançado em 20 países esta semana, incluindo França.