"Grande incidente" causa apagão no Reino Unido. Aeroportos e comboios afetados

As zonas do sudoeste, sudeste, Midlands e do País de Gales foram, esta sexta-feira, atingidas por um "grande incidente" que está a afetar a distribuição de eletricidade no Reino Unido.

Citada pela BBC, a UK Power Networks atribui o incidente a uma "falha na infraestrutura da rede nacional energética (National Grid)" britânica.

Já a Transport for London informa que a quebra de energia está a atingir os semáforos nas estradas e que alguns comboios já estão a ser adiados. Também foram registados apagões na zona nordeste do Reino Unido.

No aeroporto do Newcastle, os passageiros indicam que a falha de energia durou cerca de 15 minutos e que "vários alarmes dispararam". Um passageiro de Cardiff explica que "foram atirados para a escuridão, as pessoas começaram a usar os telemóveis como lanterna para conseguirem ver".

A Western Power Distribution diz estar a trabalhar para resolver o problema, que espera solucionar até perto das 18h30.

Grande parte dos comboios do serviço nacional foram paralisados, mas a infraestrutura ferroviária dá sinal de que o sistema elétrico já estará operacional.

No percurso entre Londres e Bedford, que regista um grande tráfego de pessoas à hora de ponta de uma sexta-feira, a British Transport Police tem agente em "várias" estações para prestar assistência aos viajantes.

O Hospital de Ipswich está a ser afetado pelo apagão, uma vez que o gerador de emergência não está a funcionar.

Em atualização