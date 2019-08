Grupo rouba 2,5 milhões de dólares da Casa da Moeda mexicana em três minutos

© Photo by Jorge Aguilar on Unsplash

Por TSF com Reuters 06 Agosto, 2019 • 22:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Três minutos bastaram para que um grupo de quatro homens armados conseguisse levar cerca de 2,5 milhões de dólares em moedas de ouro e relógios comemorativos da Casa da Moeda mexicana.

Pub Pub

Os meios de comunicação do México contam que o grupo entro pela porta principal do edifício, localizado numa grande avenida que atravessa a capital, o Paseo de La Reforma. Lá, desarmaram um segurança e dirigiram-se ao cofre - que estava aberto - de onde retiraram as moedas e relógios. Depois, saíram do local ainda antes de a polícia ter chegado.

Pub Pub

Para já, as autoridades suspeitam do envolvimento de trabalhadores e de seguranças no assalto, uma vez que o grupo entrou no edifício, sabia exatamente para onde dirigir-se e ainda encontrou a porta do cofre aberta.

As autoridades mexicanas explicam que o grupo armado levou, além dos relógios comemorativos, 1.500 Centenários - moedas de ouro que começaram a ser cunhadas em 1921 para comemorar o primeiro centenário da independência do México. Estas moedas têm um valor facial de 50 pesos, mas chegam a ser vendidas por 31.500 pesos, uma vez que são muito procuradas por colecionadores.