Há 120 guitarras dos Pink Floyd à venda. Dinheiro reverte para combate à fome

O lendário guitarrista David Gilmour, dos Pink Floyd, está a vender 120 guitarras da sua coleção pessoal. Alguns dos objetos ajudaram a construir o repertório de clássicos dos anos 70, e a sua venda vai reverter a favor das vítimas de fome e sem abrigo pelo mundo.

Mário Nogueira, fã confesso dos Pink Floyd, confessa à TSF que vai espreitar o leilão, para recordar as viagens entre Coimbra e Lisboa em que já ouviu "The Dark Side of the Moon incontáveis vezes, de uma ponta a outra, já sabendo qual a música que se segue".

"Ficamos mais jovens, e é bom lembrarmos", admitiu o secretário-geral da FENPROF.

Mário Nogueira tem particular curiosidade pela guitarra responsável pelos acordes de "Shine on you crazy diamond". "Adoro aquelas que quase nem têm letra, que é tudo música pura", explicou.

O objeto, no entanto, não é para qualquer carteira: custa 150 mil euros, uma quantia que não está ao alcance de qualquer um. "Com curiosidade irei, mas não comprarei, porque penso que os preços são proibitivos para um professor em Portugal", afirmou Mário Nogueira.

A música de intervenção não é apenas aquela que é diretamente dirigida ao Governo, considerou o sindicalista, que enaltece assim a iniciativa do guitarrista da banda britânica.