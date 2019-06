"Há que convocar eleições, não se pode dialogar com um assassino"

© Gerardo Santos/Global Imagens

Caracas, Venezuela. Anos da crise que não é de agora mas é muito de agora. Num país que antes da crise era a terra dos sonhos, da beleza e da prosperidade e que agora está esgaçado pela corrupção, pela criminalidade e pela repressão, Adelaida procura apenas sobreviver. A sua mãe, professora, grande companheira de toda a vida, acaba de morrer de uma doença prolongada. Adelaida, de trinta e oito anos, fica sem nada, sem ninguém, à deriva numa cidade em que tudo falta, menos a violência e a extorsão". Karina, venezuelana de 37 anos e jornalista em Espanha, diz que Cai a noite em Caracas não é um livro triste. E tem esperança. Entrevista na TSF.

Porque é que diz que a primeira morte acontece na linguagem?

Muito obrigado pelo convite para conversarmos. Sim, na verdade, "a primeira morte acontece na linguagem", uma frase que diz a protagonista desta novela Adelaida Falcón. Ela tem uma mãe que morre, que já só poderá conjugar no tempo passado, mas porque também alude a um grande elemento de penetração nos processos totalitários, que é a linguagem. E a linguagem misturada com a ideologia utiliza-se sempre para assinalar, para estigmatizar, tu és um contrarrevolucionário, tu és um traidor, tu és oligarca, é uma das experiências mais políticas, primárias e universais e que utilizo nesta novela.

Mas o funeral de uma mãe simboliza a morte de uma pátria, de um país?

Sim. Em todo o livro trabalho com alegorias, porque se é certo que se desenvolve na Venezuela contemporânea, faço uma alegoria daquilo que é um sistema totalitário. Ou seja, é uma ficção de mães e filhas porque é, em si, uma relação muito política, para além de uma relação de afeto e de lei. Como acontece com as pátrias, com os lugares a que pertencemos.

As personagens de poder aqui no livro não têm nome, porque o poder é uma presença, uma força de ocupação, que tem personagens alegóricos como a Mariscala, que é uma mulher que faz parte do regime e se dedica a vender comida subvencionada, isto é, contrabandeia... então, decidi construir uma série de figuras alegóricas, que permitem a um leitor que esteja familiarizado com o totalitarismo compreender como isto acontece num país que parecia aspirar ao progresso e que não percebeu a tragédia que estava para vir. É isso que está contado aqui.

O que é que sentiu que tinha morrido na Venezuela quando deixou o país em 2004?

Há uma sensação complexa quando eu deixo país. Há um desenraizamento, eu não reconheço o país onde vivo, canibalizado, sequestrado pela violência, uma tremenda depauperação do indivíduo. Para além disso eu, por uma decisão pessoal, e porque o podia fazer, fui-me embora. A verdade é que o tempo passa e eu nesta novela trabalho um sentimento que arrasto comigo: não me sinto culpada, mas arrasto a culpa do sobrevivente, que não fiz o suficiente, que devia ter ficado. Daí o poema de Jorge Luís Borges que abre o livro: "Legaram-me valor, não fui valente". Então, para mim, o tema da sobrevivência é o grande tema deste livro.

Quando olha para a realidade atual, as coisas estarão certamente bem piores que em 2004?

Sim, sem dúvida. Quando me vim embora havia autoritarismo, mas a Venezuela não era um ex-país. Agora, a Venezuela é um ex-país: há um governo, que é incapaz de governar. Não há luz, não há água, a hiperinflação é tão rápida e elevada que tudo se desvaloriza. Não há dinheiro. Claro, esta novela não está apresentada como reportagem nem eu queria que fosse assim. É uma novela muito emocional, onde está mais descrita a angústia, como um catálogo que se pode ver perfeitamente e compreender. Se eu quisesse apenas informar escreveria uma reportagem. É muito emocional. Queria que as pessoas entendessem, quando se fala de crise humanitária, o que é que está por detrás. Como as pessoas podem perder a razão, como podem suplantar as outras, ou de atirar o cadáver de alguém pela janela para sair a correr de onde está. O livro apresenta o horror que é comum, ou seja, pode relacionar a Venezuela atual com outros países. Vivemos, por exemplo, uma época de migrantes e de quem se sente emigrante. Vemos a América Central, com toda aquela gente da Nicarágua, que está a fugir, mas também os migrantes da Líbia e do Médio Oriente a migrar para a Europa. Estamos a viver um mundo de mortos-vivos, de gente desesperada por sobreviver. E eu senti que era um sinal dos tempos, que era um tema literário e uma ocasião propícia para eu contar um drama que é de todos os imigrantes europeus. Imigrantes espanhóis, italianos, portugueses que na era do pós-guerra foram construir a Venezuela, agora são os seus netos que têm de cruzar novamente o Atlântico, acossados, empurrados por uma situação de precariedade e de pobreza que é equiparável à que tiveram os avós.

Escreve no livro: "Gente de mãos grossas, embora quebradas e escamadas pelo trabalho e contacto direto com a terra, o cimento e a farinha. Gente que partia pedra, levava cacetes ao forno e construía um lugar que em parte já era seu". Ou seja, um país para onde todos... espanhóis, portugueses... queriam ir e de onde agora muitos querem fugir. Mas sair também não é fácil...

É complicado. Porque, para as gerações dos que ali se implantaram e construíram um país, é muito complicado. Para os mais velhos, principalmente. Muitos desses europeus já não vão embora. Quem vai são os filhos. E para sair é preciso o passaporte, aquele elemento que a minha personagem não tem, é como que um desenraizamento dentro do desenraizamento. É como perder a todo o tempo, é como perder perpetuamente. Recordo que houve muita gente de Portugal, especialmente da Madeira que foram para lá trabalhar. Construíram um país connosco, a sua identidade faz parte da minha identidade. Por estes dias em Lisboa, quando passo à porta de uma padaria ou pastelaria, dou-me conta que o pão que comia na Venezuela era português! Se esses elementos de identidade de expressam em coisas tão pequenas, imaginemos o que acontece em coisas muito maiores. Como se resiste a uma segunda hecatombe, a um segundo inferno, depois de quarenta anos a trabalhar para construir um país que devia ser moderno?

Em Caracas, aquilo que a realidade nos demonstra é cada vez mais um viver transformado em "sair para caçar e regressar vivo"?

Sim, sem dúvida. Viver numa cidade como a Caracas atual é um exercício de sobrevivência. As pessoas estão muito ocupadas a tentar conseguir aquilo que não há. Conseguir água... às vezes as pessoas vão ao rio, que está infeto, as pessoas estão à procura de comida, de medicamentos. Mas enquanto procuram isso, desocuparam-se das perguntas políticas, não têm forças nem tempo para entenderem que isto é, realmente, uma ditadura. Não estou a dizer que não sejam conscientes, claro que são, mas a organização política ressente-se. E isso é outra forma de assustar os indivíduos. Politicamente desativa-os porque os tem ocupados na sobrevivência. E isso, a mim, parece-me violência.

Como escreve na página 26 da edição em português do seu livro, a Venezuela é "Um país sem dentes que degola galinhas"?

Sim, é uma maneira um pouco dura de me referir a um país que se propôs criar uma geração de universitários, de comerciantes, que se propunha construir um país, mas que tinha pulsões muito profundas, do devaneio pelo homem carismático a todo a ignorância e sincretismo. Daí a degola-galinhas que alude precisamente à bruxaria e ao culto sintético. E a personagem Adelaida Falcón fala de um país que ama e odeia com a mesma intensidade. Tem um problema muito profundo com o país. Cai a Noite em Caracas explica isso. A ideia da noite é a ideia de obscuridade, que o futuro não vai chegar, que é sempre de noite. Por isso, há uma reflexão que é universal e importante: todas as sociedades que enfrentaram processos totalitários, ditatoriais, como se a luz se tivesse apagado, como se a cor tivesse desaparecido, as luzes desaparecem porque não há claridade para pensar nem para viver, mas apenas para sobreviver.

"Prometeram. Que nunca mais ninguém roubaria, que tudo seria do povo, que cada um teria a casa dos seus sonhos, que nada de mal voltaria a acontecer. Prometeram que se fartaram. As preces não atendidas decompuseram-se com o calor do ressentimento que as alimentava. Nada do que sucedia era responsabilidade dos Filhos da Revolução. Se as padarias estavam vazias, a culpa era do padeiro. Se a farmácia estava mal abastecida, nem que fosse da mais elementar caixa de contracetivos, o responsável seria o farmacêutico. Se chegávamos a casa exaustos e esfomeados, com dois ovos num saco, a culpa seria de quem nesse dia conseguira o ovo que nos faltava. Com a fome, surgiu a longa lista de ódios e de medos. Demos por nós a desejar mal ao inocente e ao carrasco. Éramos incapazes de os distinguir. Começou a insuflar dentro de nós uma energia desorganizada e perigosa".

O que mais guarda do seu país, Karina? A beleza das pessoas e dos lugares ou a violência estrutural na sociedade venezuelana, com muita desigualdade social e muita violência urbana?

A Venezuela é um país muito complexo, onde há uma ideia central que é essa que acaba de ler. Tudo o que propiciou esta mudança política que já aconteceu há vinte anos, era a ideia de que alguém devia algo a outrem. E um suposto homem forte, Hugo Chavez, que diz que tudo vai correr bem. Diz que nunca mais haverá pobres, tudo vai ser idílico...

Vai diminuir as desigualdades entre os que tinham muito e os que não tinham quase nada... mas isso foi conseguido nos primeiros tempos, com o preço alto do petróleo e alguns programas sociais que foram implementados...

Não, de todo. Havia um uso emocional do dinheiro. Nunca se criaram programas, criaram-se mecanismos de distribuição de dinheiro. Mecanismos para criar ajuda e criar acólitos. Criar gente fiel ao regime. Mas todo aquele que dissentia com o regime, começava a ter problemas na sua vida política, na sua vida pública. Tivemos vários exemplos disso. A classe média foi a mais prejudicada. Desapareceu. Foi convertida em gente depauperada e pobre. Além disso, o que foi a prosperidade venezuelana com o petróleo, foi utilizada como mecanismo de propaganda política dentro da região. Países como a Argentina de Cristina Kirchner, a Bolívia de Evo Morales, Correa no Equador, Cuba com Raul Castro mas também ainda quando Fidel estava vivo...

Lula no Brasil?

Certamente Lula no Brasil. Basta ver que Lula esteve metido até á cintura, ou mais, no tema Odebrecht. O que acontece é que quando o poder é excessivo, corrompe-se. Todo o poder excessivo tende à corrupção. O dinheiro do petróleo utilizou-se como instrumento político e não como mecanismo de criação de políticas públicas. Atualmente, a Venezuela provavelmente já retrocedeu como sociedade mais tempo do que tem como nação. Ou seja, a Venezuela já está atrás do século dezanove. Já estamos atrás do tempo da nossa Guerra Federal, que era um sistema de caudilho e de que ninguém controlava a violência. O exército, o poder de fogo do estado, está distribuído por grupos paramilitares.

Fala nos Motociclistas... "o Estado decidiu compensá-los com uma gratificação. Não receberiam o salário revolucionário na íntegra, mas teriam licença para saquear e destruir sem controlo. Ninguém lhes tocava. Ninguém os controlava"... Está a pensar nas milícias que hoje existem nas principais cidades venezuelanas?

Exatamente. Como acabou o dinheiro público para manter os programas, chamam-lhes as missões. Tipo Missão Pátria e qualquer nome extravagante que se possa imaginar. Têm acontecido muitas coisas relacionadas com violação da propriedade privada, violação da liberdade de circulação, pessoas que não deixam os outros caminhar nas ruas porque lhes pedem dinheiro, ou os intimidam; isso no melhor dos casos, quando não são utilizados diretamente como brigada de choque. Quando há meses começou o movimento de Juan Guaidó, o presidente da Assembleia, o que é que o governo fez? Não recorre ao exército, mas sim aos paramilitares. Muitos pensaram que isso era um sinal de divisão e que o exército não estava na disposição de continuar a reprimir as pessoas, mas hoje é já claro que o exército apoia um governo ditatorial.

Não pensa que a sociedade esteja polarizada?

Não. Isso seria...

Mas não se pode dizer que o governo de Nicolás Maduro não tenha apoiantes. Pelo menos nas manifestações...

Mas... que manifestações? Falemos seriamente. A convocatória que Maduro faz é uma exibição de poder muito pobre frente ao que teve o "Chavismo", é um apoio minguante e a minha pergunta é: as pessoas que acedem ir às concentrações do regime vão porque querem ou porque têm medo? Ou porque as obrigam? Ou porque só assim recebem uma caixa de alimentos? Então, eu posso entender que haveria que olhar para os números com maior ceticismo. Eu não estou a dizer que Juan Guaidó, o atual presidente da Assembleia Nacional seja um que seja um pró-democracia, mas está tão afastado do sistema político e o atual que ocupa a presidência, não o admite, mas não deixa entrar ajuda humanitária. Um democrata não faz isso, um democrata convoca eleições e diz "vemo-nos nas urnas". Mas eu acho que nem isso Bolsonaro quis fazer. Isso pode causar dúvidas a um democrata, mas um democrata faria isso? Não, um democrata mandaria convocar eleições, Eles sequestraram o poder. E, com isso, a sociedade venezuelana. Convém lembrar que 3,5 milhões de venezuelanos deixaram o país, muitos deles caminhando; a fronteira da Venezuela com a Colômbia está fechada; então, muitos vão por caminhos onde ficam à mercê de muitos perigos. Então, creio que no caso venezuelano a discussão é tão profunda porque quem mais sofre é a população e pode entender-se que na Europa não se compreenda tudo, porque são muitos atores, as pessoas não entendem como é que há dois governos ao mesmo tempo, mas a verdade é que há um prolema de usurpação, por isso há que convocar eleições. Esta semana Guaidó vai dar uma conferência de imprensa para dizer que a via das conversações de Oslo está parada, porque isto não é - acredito - um tema de diálogo, mas sim de cumprir a Constituição venezuelana. Há que convocar eleições, não se pode dialogar com um assassino. Os assassinos não falam, os assassinos reprimem e matam a gente à fome. É a minha opinião pessoal.

Tem a certeza de que não pode haver um diálogo e uma solução política?

Têm que se convocar eleições e enquanto isso se faz, abrir a fronteira, deixar entrar ajuda humanitária, os medicamentos e restituir os serviços. A luz falha constantemente, não há água. No dia em que este livro saiu em Espanha, 7 de março, foi um dos maiores apagões na Venezuela. Três dias sem luz. Só nos maiores hospitais públicos da Venezuela, morreram cem pessoas devido aos equipamentos estarem desligados. Sinto que sentar a dialogar com alguém que não quer dialogar é mandar para a morte milhares de pessoas. Como é que decidem que não querem morrer? Fugindo desesperadamente, caminhando pela fronteira, congelam porque não vão preparadas. Há uma parte da fronteira com a Colômbia que faz muito frio, é a cordilheira andina, faz muito frio. Morre-se de hipotermia. Dialogar com um ditador que está a propiciar a morte do povo, parece-me moralmente lesivo, sabe?

Saímos do nosso país mas o nosso país nunca sai de nós, certo? Há uma citação no seu livro: «Somos do lugar onde estão sepultados os nossos mortos»...

Sim, é verdade. Tenho a sensação que a pertença a um lugar se faz através da tua memória, onde está a tua raiz e boa parte do que sofre Adelaida Falcón e do que creio que sofrem os venezuelanos atualmente é porque passaram processos tão profundos de depauperação que a memória se vai apagando e a história se vai reescrevendo.

O que existe mais na Venezuela atual é conformismo ou indignação?

É uma mistura potentíssima de indignação e esgotamento.

Pensei nisto aquando de outra passagem do livro... "Os Filhos da Revolução conseguiram chegar bastante longe. Separaram-nos em ambos os lados de uma linha. O que tem e o que não tem. O que parte e o que fica. O que é de fiar e o suspeito. Instituíram a reprovação como mais uma das divisões que tinham criado numa sociedade que já as possuía. Eu não vivia bem, mas de uma coisa estava certa: podia estar sempre pior. Não habitar a linha do moribundo condenava-me a ficar calada por decoro"....

Isso é estar vencido; isso é ter sido vencido pela violência. Ocuparmo-nos em coisas que parecem tão pequenas como conseguir pão, a ideia de uma vida completamente cinzenta, anódina, de joelhos, as pessoas não são tontas, sabem o que significa protestar. Nas zonas mais desfavorecidas, há comandos de ação do governo, que dependem da presidência, que executam as pessoas de forma sumária, com armas pesadas, não é por dissuasão, executam-nas, está documentado. A Provea, que é uma das maiores organizações de direitos humanos, contou - na semana do aparecimento de Guaidó, contou quinze execuções apenas numa parte dos bairros caraquenhos. Quem vai protestar, quando isso lhe pode acontecer? Quem o fará, no seu perfeito juízo? Isso é colocar uma sociedade de joelhos.

Cai a noite em Caracas, publicado em Espanha com o título La hija de la española, é o seu primeiro romance. É uma jornalista especializada em temas culturais. A cultura é uma saída? Uma escapatória, quando um país vive uma situação de emergência?

Ou a melhor arma. Temos sempre tendência a pensar que a cultura é inofensiva, em absoluto. É verdade que a literatura não resolve o problema, não coloca nem demite um governo. Mas faz a pergunta. Por isso todos os regimes totalitários perseguem a cultura. Para mim, a literatura é uma oportunidade - com a enorme tragédia venezuelana - de construir algo que fosse literário e que creio que dialoga com a história europeia do século vinte e assim mais provável de chegar aos leitores europeus, seja através de uma novela ou de uma reportagem exaustiva, quando a ficção não permite transmitir um tempo, um espírito e uma angústia. Cai a noite em Caracas fala de uma tragédia, que é a venezuelana, que é semelhante a muitas outras tragédias que ocorrem neste momento. A eclosão dos populismos, a ideia de ressentimento; Donald Trump chegou à Casa Branca montado no cavalo branco do ressentimento. Parecem palhaços mas são gente mais perigosa do que parece à primeira vista.

Voltando à Venezuela, o que é significa para si Hugo Chavez?

Hugo Chavez foi o grande sintoma de que as coisas não estavam bem, de que tínhamos uma democracia débil, uma democracia que não soube defender-se. E Hugo Chavez fez algo que é muito perverso: ele era um homem muito carismático, conectou muito bem com o povo, era querido, com isso podia ter feito maravilhas. Mas dedicou-se a saquear o país e a prender-se ao poder. E fez, como dizia, uma coisa muito grave: elegeu um sucessor que era manifestamente mais débil do que ele, com menos capacidade, para que não lhe fizesse sombra. E as coisas acabaram como acabaram.

Nicolás Maduro...

Exatamente, Nicolás Maduro. O país não tem quem o governe. Tenho a profunda certeza que Hugo Chavez levantou o braço a Nicolás Maduro para que não lhe fizesse sombra. É um ser nefasto.

E Juan Guaidó?

Guaidó é aquele a quem lhe tocou. Está ali. Como político, está preso por um problema, que é o que acontece a todos os políticos que estão na oposição: toda a gente o vê como o homem que vai trazer todas as soluções, que vai salvar as coisas e, na verdade, ele depende de uma estrutura muito mais profunda. A oposição está desarticulada, e também porque - insisto - uma democracia que não se defende, é débil. O facto de que uma oposição não se consegue articular é sinal de que a outra parte é muito mais forte e de que há lesões e temas pendentes: a oportunidade é convocar eleições e Juan Guaidó foi o homem chamado para convocar eleições. Não creio que a solução passe por uma mesa de diálogo, mas sim por cumprir a lei.

Ainda tem esperança de vir a escrever - ainda que seja uma ficção - um livro otimista, sobre a Venezuela?

Eu não creio que este livro seja pessimista, sinceramente...

Ou que possa pintar a Venezuela com outras cores, com outras tintas...

Posso estar em desacordo. Este livro é uma carta de amor ao país. Há muitas passagens de uma beleza tremenda. Nós (venezuelanos) somos contraditórios, vivemos num país tremendamente rico, mas infinitamente pobre; onde tudo é muito bonito, mas ameaçador. Todas as recordações da protagonista são memórias de uma sociedade complexa, contraditória. E estranha, "maldito país que degola galinhas". Mas que bonito é este país e porque se empenha tanto em destruir-se a si mesmo? Eu não posso mentir a mim própria: o meu país tem carências muito graves, mas talvez estar consciente delas seja um primeiro passo para voltar ao otimismo. Mas enfim, Adelaida Falcón tenta sobreviver. Poderia dedicar-se a matar gente, ela também.