Há um pequeno "monstro marinho" nas águas do Alasca. Veja o vídeo

A barreira entre ficção e realidade é muito ténue. Prova disso é o animal semelhante a uma criatura da mitologia grega que se tornou um fenómeno das redes sociais, depois de uma família o ter encontrado e o ter partilhado com o mundo, através de um vídeo, conta o La Vanguardia.

De acordo com o jornal, Sarah Vasser-Alford passeava com a família a longo da Ilha do Príncipe de Gales, no Alasca, quando viu a boiar na água um objeto laranja que parecia uma árvore, a raiz de um vegetal ou o fragmento de um coral.

A jovem decidiu gravar o momento e, apesar de esta não ser a primeira vez que imagens desta espécie são captadas, o vídeo recebeu mais de 23 mil partilhas, quase 4 mil reações e mil e seiscentos comentários, só no Facebook.

Tudo indica que o animal será uma estrela marinha da espécie gorgonocephalus eucnemis, cujo nome científico deriva do grego "gorgs", que significa "terrível" e "cefálico" (da cabeça). Na origem do nome estará a semelhança entre os braços do animal marinho e os cabelos cheios de cobras das górgonas, personagens da mitologia grega.

Depois de várias críticas a família que encontrou este animal garante que o "monstro marinho" foi devolvido à água.