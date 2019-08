Há um paraíso em Moçambique na lista dos melhores lugares do mundo para a Time

Por Catarina Maldonado Vasconcelos com Sara de Melo Rocha 23 Agosto, 2019 • 10:16 Partilhar este artigo Facebook

O Parque Nacional da Gorongosa, em Moçambique, entrou para a lista dos melhores lugares do mundo da revista Time.

A revista norte-americana lançou a lista anual que destaca 100 destinos em todo o mundo, e inclui o Parque Nacional da Gorongosa em Moçambique que começou a ser recuperado em 2004, depois de anos ameaçado pela guerra civil do país.

A revista deu destaque à Gorongosa por ter sido recuperada como um local dedicado aos direitos humanos que tanto protege a vida selvagem como investe nas comunidades locais.

Ouvido pela TSF, o administrador do espaço, Pedro Muagura, referiu que "é uma honra testemunharmos esta evolução, sobretudo ao nível do bem-estar das comunidades em torno do parque, do apoio que o parque lhes tem dado e a resposta que as comunidades já têm dado para a vida da fauna e da flora".

Pedro Muagura, ouvido pela jornalista Sara de Melo Rocha, fala da "honra" que é receber este título 00:00 00:00

O representante do parque explica ainda que esta distinção se deve a uma "resposta regional e nacional", que melhorou as condições de conservação da natureza. "O número de elefantes subiu muito. O número de antílopes - que, antes da guerra, tinham sido dizimados - já é muito maior. O desmatamento que ocorria por exploração ilegal de madeira parou", exemplifica.

Ouça o administrador do parque sobre os pilares social e ambiental que foram desenvolvidos 00:00 00:00

Pedro Muagura refere ainda que este lugar de "encontro de vários povos" pode, ao receber este tipo de distinção, "ajudar a levantar a economia do país".

A lista da Time inclui museus, parques, restaurantes e hotéis com base em critérios de qualidade, sustentabilidade e inovação.