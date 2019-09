Há uma doença misteriosa a matar dezenas de cães na Noruega

© Kai Pfaffenbach/Reuters

Uma misteriosa doença tem afetado, nas últimas semanas, cerca de 200 cães na Noruega e pelo menos 25 já morreram. A causa ainda é desconhecida e tem deixado os donos inquietos. Para evitar a propagação, as autoridades têm pedido que se evite o contacto entre animais.

Os sintomas, segundo o Instituto Veterinário da Noruega, são comuns: diarreia, vómitos com hemorragia e debilidade repentina.

"Isso não quer dizer que todos sofram da mesma doença, pois existem muitas que incluem vários destes sintomas", explicou Asle Haukaas, porta-voz do instituto, à agência France-Presse, acrescentando que em cinco dos casos registados verificou-se a presença das bactérias clostridium perfringens e providencia alcalifaciens numa "quantidade anormalmente elevada".

A doença foi detetada nos arredores de Oslo, mas também já se registaram alguns casos no resto do país. Muitos donos estão a optar por não levar os cães para locais públicos. No entanto, até agora nada indica que a doença se transmita a outros animais ou ao ser humano.