Helicóptero colide com prédio em Nova Iorque. Há pelos menos um morto

Um helicóptero colidiu contra um prédio na Sétima Avenida, no centro de Manhattan, nos Estados Unidos, e fez pelo menos um morto.

A vítima mortal é o piloto, uma informação que já foi confirmada pelos bombeiros de Nova Iorque.

O tempo estava chuvoso em Manhattan na altura em que o acidente aconteceu e a colisão causou um incêndio que foi rapidamente controlado.

O departamento de polícia de Nova Iorque confirmou o acidente e não revelou mais detalhes, apenas pediu aos cidadãos que evitem a zona.

PRELIMINARY UPDATE: There was a helicopter hard landing on the roof of 787 7th Avenue in Midtown Manhattan. Fire has been extinguished. Please continue to avoid the area. https://t.co/pBvrbD1MGh

O governador do estado de Nova Iorque revelou, em declarações aos jornalistas, que o acidente pode ter-se dado devido a uma aterragem de emergência.

As imagens que estão a circular nas redes sociais mostram muito fumo no local e vários veículos de emergência.

787 7th ave, #midtown NYC. We"re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH