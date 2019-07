Holanda teve responsabilidade "muito limitada" no massacre de Srebrenica na Bósnia

Mais de 8.000 homens e rapazes foram mortos por unidades do exército bósnio da Sérvia © Eva Plevier/Reuters

Por Lusa 19 Julho, 2019 • 12:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Supremo Tribunal da Holanda considerou esta sexta-feira que o Estado holandês teve uma responsabilidade "muito limitada" nas mortes das centenas de muçulmanos bósnios no massacre de Srebrenica em 1995, na Bósnia, numa área protegida pelos capacetes azuis holandeses.

Pub Pub

A mais alta instância jurídica do país reduziu a responsabilidade do Estado em relação à decisão do Tribunal de Recurso em 2014, que o considerou parcialmente responsável pelas mortes no enclave de Srebrenica, na fronteira com a Sérvia, então colocada sob a proteção das Nações Unidas (ONU).

Pub Pub

"O Estado holandês tem uma responsabilidade muito limitada no caso trazido pelas Mães de Srebrenica. Essa responsabilidade é limitada a 10% dos danos sofridos pelos familiares de cerca de 350 vítimas", indicou o Tribunal durante a audiência.

O Supremo Tribunal holandês estimou que era reduzida a probabilidade de que aqueles homens e rapazes muçulmanos estariam seguros se tivessem conseguido permanecer no enclave.

Em 2017, o Tribunal de Recurso tinha considerado essa probabilidade em 30%.

Mais de 8.000 homens e rapazes foram mortos por unidades do exército bósnio da Sérvia dentro e nos arredores do enclave protegido pela ONU em julho de 1995.

Embora o massacre tenha sido considerado como genocídio pelos tribunais internacionais, as autoridades sérvias e bósnias ainda negam que esse tipo de crime tenha acontecido.