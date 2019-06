Igreja vai transmitir episódio com casamento homossexual censurado por canal público

A edição do programa passou nas televisões norte-americanas a 13 de maio, mas o canal público APT trocou-a por um episódio repetido © Direitos reservados

Uma igreja metodista no Alabama vai realizar uma visualização pública de um episódio do programa infantil da PBS, Arthur, que foi rejeitado pela Alabama Public Television por apresentar um casamento entre pessoas do mesmo sexo.

A Primeira Igreja Metodista Unida em Birmingham vai abrir o seu espaço ao público para divulgar o episódio em que Sr. Ratburn e "alguém especial" sobem ao altar, a 15 de junho, altura em que também oferecerão bolo de casamento e espumante de maçã.

A edição do programa passou nas televisões norte-americanas a 13 de maio, mas o canal público APT trocou-a por um episódio repetido. O diretor de conteúdos da APT, Mike Mckenzie, defendeu a decisão, com o argumento de que os pais "confiam que os seus filhos possam assistir à programação da estação sem supervisão". A APT ofereceu uma resposta semelhante em 2005, quando se recusou a transmitir um episódio de Arthur que apresentava outro casal do mesmo sexo.

Uma associação juvenil pelos direitos LGBTQ local já promoveu uma visualização coletiva na semana passada.

Um pastor sénior da igreja, Stephanie Arnold, instou os metodistas a continuar na luta pela "inclusão plena", e assegurou que querem "estender o amor e a graça de Deus a todas as pessoas".