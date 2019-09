Impasse político em Espanha. Chamadas telefónicas de Sánchez ainda não deram fruto

© Reuters

Não há sinais que apontem para o desbloqueio do impasse político em Espanha. O rei Filipe VI continua a ouvir os representantes dos partidos com assento parlamentar. Entretanto, à margem destas audiências têm surgido algumas negociações, nomeadamente entre o líder do PSOE, Pedro Sánchez, e outros partidos.

A última jogada de Sánchez não está a ter os efeitos desejados. O jornal El País conta que o primeiro telefonema, com Pablo Iglesias, falhou. O dirigente do Unidas Podemos reafirmou que só vai apoiar o líder socialista se este concordar com um governo de coligação. Em conferência de imprensa, Iglesias disse ainda que seria "razoável" se o rei desse mais tempo aos partidos.

A segunda chamada telefónica, com Pablo Casado, também não correu melhor. O líder do PP, o principal partido da oposição, disse a Sánchez que vai votar contra a investidura para formar governo, uma informação avançada por fontes do PSOE ainda não confirmadas pelos populares, que dizem apenas que aconteceu uma conversas cordial entre ambos e que vão ser prestadas declarações mais tarde.

Por fim, também estava previsto um contacto com Albert Rivera. O líder dos Ciudadanos ofereceu esta segunda-feira a Pedro Sanchéz uma abstenção sob três condições e sublinhou que se essas condições não forem cumpridas não há acordo.

A Reuters cita a porta-voz socialista do congresso, Adriana Lastra, para avançar que o encontro não vai acontecer esta terça-feira.

Esta segunda-feira, Albert Rivera escreveu a Sánchez, pedindo uma reunião urgente. A carta do líder do Ciudadanos surgiu depois de Rivera ter admitido, no mesmo dia, abster-se no parlamento, para viabilizar um governo liderado pelos socialistas.