Incêndio em navio ao largo da Califórnia coloca mais de 30 pessoas em perigo

Há 34 pessoas a bordo de um navio que está a arder ao largo da costa da Califórnia.

A guarda costeira de Los Angeles apenas confirmou, até ao momento, o resgate de cinco dos tripulantes.

De acordo com uma fonte do quartel de bombeiros locais, Bill Nash, houve já várias mortes a bordo, embora ainda não se saiba precisar quantas.

Esta é uma embarcação grande, que se encontra a 32 quilómetros do Parque Nacional das Ilhas do Canal, na Califórnia, de acordo com a CNN .

As autoridades estão de sobreaviso para poderem atuar.