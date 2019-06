Incêndios, mortes e temperaturas recorde. Efeitos da onda de calor na Europa

onda de calor que está a atingir a Europa central atinge o seu pico entre esta quinta-feira e sexta-feira.

Espanha é um dos países mais afetados, com temperaturas muito acima do normal para esta época do ano - mais de 43ºC em várias localidades - e fogos florestais em curso.

Segundo a Reuters, que cita o governo regional, a região da Catalunha está a enfrentar os piores incêndios dos últimos 20 anos. Já arderam pelo menos quatro mil hectares de floresta e 30 pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas.

O incêndio mais preocupante, ainda por controlar, afeta a zona de Ribera d'Ebre, Tarragona. Esta quarta-feira à noite já tinha consumido mais de 3.800 hectares e as autoridades admitem que possa chegar aos 20 mil devido ao calor intenso e vento que estão a dificultar o combate às chamas.

Em França as temperaturas chegaram aos 45ºC e já se registaram três mortes. Uma mulher de 62 anos e dois homens de 70 e 75 anos morreram esta quarta-feira em praias no sul do país, vítimas de paragem cardíaca provocada por choque térmico ao entrar na água fria do mar.

As autoridades temem que se repita o cenário de 2003, ano em que se registaram 15 mil mortes relacionadas com o calor, depois de oito dias consecutivos de temperaturas acima dos 40ºC.

Receia-se ainda que o calor extremo possa provocar a morte de abelhas no país, essenciais para a polinização de plantações e colheitas. Devido às altas temperaturas as abelhas não saem das colmeias e os apicultores são obrigados a a alimenta-las para evitar que morram à fome.

Em Itália há seis cidades sob aviso vermelho devido ao calor - Roma, Florença, Perúgia, Bolzano, Bréscia e Rieti e outras dez vão chegar ao alerta mais grave da escala na sexta-feira - Milão, Turim, Veneza, Bolonha, Nápoles, Bari, Verona, Frosinone, Latina e Viterbo.

Em vários países já se atingiram temperaturas máximas recordes para esta época do ano. A Polónia, por exemplo, estima que este seja o junho mais quente dos últimos 200 anos e até a Islândia os termómetros bateram o recorde ao chegar aos 22°C.

Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), a combinação de vários fatores, como a duração, que pode chegar aos seis dias; as altas temperaturas e a altura do ano em que acontece, faz com que esta seja uma onda de calor sem precedentes em junho.

A culpa é de uma massa de ar muito quente e seca proveniente de África, que combinada com pó faz aumentar a sensação térmica - a chamada "bolha do Saara".

As autoridades recomendam à população que evite sair de casa durante longos períodos de tempo entre as 11h e as 15h; a permanecer à sombra no exterior; a usar protetor solar, chapéu e óculos de sol; a ingerir líquidos com regularidade e a ter especial atenção com os mais vulneráveis - crianças, idosos e pessoas com doenças que comprometam o sistema imunitário, assim como com os animais de estimação.

Consequência das alterações climáticas, as ondas de calor cada vez mais frequentes e prolongadas vão tornar-se "o novo normal". Em declarações à TSF, o cientista português José Xavier deixa o alerta: "temos dez anos para correr atrás do prejuízo" ou as consequências vão ser devastadoras.