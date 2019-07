Incidentes em França após jogo da selecção argelina. Há um morto e mais de 70 detidos

O Arco do Triunfo, em Paris, foi o palco de vários incidentes após o jogo da seleção argelina © Leonardo Negrão / Global Imagens

O ministro do Interior francês considerou "inaceitáveis" os incidentes ocorridos esta madrugada em França, após a classificação da seleção da Argélia para as semifinais da Taça das Nações Africanas de futebol que fizeram um morto e dois feridos graves.

Além de 74 detenções em várias cidades francesas, um adepto argelino de 21 anos que participava nos festejos em Montpellier (sul de França) perdeu o controlo da viatura que conduzia tendo atropelado uma família com gravidade.

Uma mulher morreu na sequência do atropelamento e as duas filhas que a acompanhavam ficaram gravemente feridas, em particular um bebé que, segundo fontes policiais, se "encontra entre a vida e a morte".

Em Paris, milhares de pessoas concentraram-se por volta da meia-noite junto ao Arco do Triunfo, após o apuramento da equipa argelina para as semifinais do campeonato de futebol que decorre no Egipto.

Os festejos acabaram em atos de violência e vandalismo: vários grupos saquearam estabelecimentos comerciais e partiram montras nas avenidas centrais da capital francesa.

O ministro francês do Interior, Christophe Castaner, numa mensagem difundida, esta sexta-feira, através da rede social Twitter disse que os incidentes foram "inaceitáveis".

Os casos mais graves ocorreram em Paris, Marselha, Lyon e Montpellier imediatamente após a qualificação da Argélia para a semifinal da Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol, depois da partida contra a seleção da Costa do Marfim.