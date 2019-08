Inundação em aldeia marroquina faz pelo menos sete mortos

© YouTube/Hamza Misbah

Por TSF/Lusa 28 Agosto, 2019 • 23:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A subida súbita das águas de um rio provocou hoje uma inundação numa aldeia da região de Taroudant, no sul de Marrocos, e causou pelo menos sete mortos, anunciaram as autoridades locais, estando a decorrer operações para procurar possíveis desaparecidos.

Pub Pub

As autoridades confirmaram a morte de pelo menos sete pessoas e referem que estão a decorrer operações de busca no local para encontrar mais pessoas que possam ter sido atingidas pela ocorrência, não existindo ainda um registo oficial de pessoas desaparecidas.

Pub Pub

A subida súbita das águas do rio, que transbordou, foi causada por chuvas fortes que afetaram toda a região durante a tarde de hoje.

Imagens transmitidas nas redes sociais mostram as águas a correr com força, com pessoas refugiadas no telhado de uma habitação afetada pela inundação.