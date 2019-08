Irão anuncia que vendeu o petróleo a bordo do navio que EUA querem apresar

© Pixabay

O Irão anunciou esta segunda-feira que vendeu os 2,1 milhões de barris de crude a bordo do petroleiro que os Estados Unidos querem apresar a um comprador que não identifica, e que o navio prossegue a viagem pelo Mediterrâneo.

O anúncio, feito pelo porta-voz do governo iraniano, Ali Rabiei, é o mais recente desenvolvimento no caso do navio Adrian Darya, anteriormente designado Grace 1, desde que o petroleiro foi arrestado em julho pelas autoridades de Gibraltar por suspeita de transportar petróleo para a Síria, em violações das sanções da União Europeia (UE).

Em declarações aos jornalistas hoje em Teerão, Ali Rabiei recusou dar o nome do comprador do petróleo ou os termos da venda.

A preço de mercado, o petróleo a bordo do Adrian Darya vale cerca de 130 milhões de dólares (cerca de 117 milhões de euros), embora quem o compre seja provavelmente alvo de sanções financeiras norte-americanas.

"O comprador do petróleo é quem decide qual é o seu destino", disse o porta-voz, acrescentando que o mundo "assiste a uma política errada dos Estados Unidos de monitorização e intervenção nos assuntos internos de outros".

O arresto e posterior libertação do petroleiro pelas autoridades de Gibraltar acentuaram as tensões entre o Irão e os Estados Unidos, depois da retirada unilateral dos Estados Unidos do acordo nuclear de 2015 e a imposição de fortes sanções ao país, há cerca de um ano.

Washington fez diligências para que o petroleiro não fosse autorizado a deixar as águas gibraltinas, argumentando que o navio pertence aos Guardas da Revolução do Irão, uma organização paramilitar que responde apenas perante o guia supremo iraniano, o 'ayatollah' Ali Khamenei.