Irão captura e condena à morte espiões da CIA

As autoridades iranianas desmantelaram uma rede de espionagem da CIA. Dezassete espiões norte-americanos foram capturados e alguns foram mesmo condenados à morte.

A operação terá acontecido há meses mas só esta segunda-feira foi divulgada, avançada pela agência de notícias FARS, que cita o ministério responsável pelos serviços secretos do Irão

Em comunicado, o diretor do departamento de contraespionagem do governo do Irão afirmou que "os espiões identificados estavam envolvidos em setores privados vitais, nas áreas da economia, energia nuclear, infraestruturas, militar e tecnologia, onde tentaram recolher informações confidenciais".

Algumas detenções tiveram lugar em bases militares e centrais nucleares, mas os suspeitos "não conseguiram levar a cabo as operações de sabotagem".

O mesmo responsável acrescentou que, na sequência das acusações, "muitos" já foram condenados à pena capital.

Segundo a Reuters, em junho, o Irão já anunciara que desmantelara uma alegada rede de espiões, mas não foi esclarecido se se trata do mesmo caso.

O anúncio ocorre numa altura em que se agravam as tensões na região, com o arresto de um petroleiro de pavilhão britânico pela Marinha do Irão no Estreito de Ormuz.