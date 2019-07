Irão nega que tenha tentado impedir navio britânico de cruzar estreito de Ormuz

© Hamad I Mohammed/Reuters

A Guarda Revolucionária do Irão negou esta quinta-feira ter tentado impedir que um petroleiro britânico cruzasse o estreito de Ormuz, de acordo com um comunicado divulgado pela agência de notícias Sepah News.

"Não houve qualquer confronto com navios estrangeiros, incluindo britânicos, nas últimas 24 horas", declarou a Guarda, em reação à declaração do Governo britânico de que três navios iranianos "tentaram impedir a passagem de um navio mercante" britânico no Golfo.

"Contra as regras do direito internacional, três navios iranianos tentaram impedir a passagem do navio mercante The British Heritage, no Estreito de Ormuz", disse um porta-voz do Governo britânico.

Segundo a mesma fonte, a Marinha Real Britânica teve que intervir para ajudar a embarcação da empresa petrolífera detida pela British Petroleum (BP).

O navio britânico The British Heritage deixou o Golfo Pérsico e navegou pelo Estreito de Ormuz quando as embarcações iranianas se aproximaram e ordenaram que seguisse em direção a águas daquele país.

Esta atitude, acrescentou a mesma fonte, forçou o Marinha Real Britânica HMS Montrose "a fazer avisos verbais aos navios iranianos".

O Governo britânico está "preocupado com esta ação" e continua a apelar às autoridades iranianas para refrearem os seus atos.

A tensão nesta área, por onde é transportado quase um terço do petróleo bruto mundial, atingiu o pico nas últimas semanas, com os Estados Unidos a acusarem o Irão de vários ataques contra petroleiros, com Teerão a abater um drone norte-americano.