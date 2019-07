Irão. Tripulação do petroleiro britânico está "a salvo" e de "boa saúde"

© Reuters

Por Lusa 21 Julho, 2019 • 18:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O diretor da Organização de Portos e Navegação da província iraniana de Hormozgan, Alahmorad Afifipur, assegurou hoje que a tripulação do petroleiro britânico "Stena Impero", capturado pelas autoridades do Irão, está "a salvo" e de "boa saúde".

Pub Pub

De acordo com o responsável local, citado pela agência Efe, os tripulantes da embarcação estão "a salvo" e gozam de "boa saúde", permanecendo no barco atracado "numa zona segura" do porto de Bandar Abbas, cidade costeira iraniana.

Pub Pub

Nenhum dos 23 tripulantes do navio tem nacionalidade britânica, sendo a tripulação composta por pessoas da Índia, Rússia, Letónia e Filipinas.

O petroleiro britânico e os seus tripulantes encontram-se no porto de Bandar Abbas enquanto se desenrola uma investigação pela suposta infração das normas de navegação.

No sábado, Alahmorad Afifipur, diretor da Organização de Portos e Navegação da província de Hormozgan, justificou o arresto dizendo que "o petroleiro chocou com um barco de pesca durante a sua rota e depois desse incidente era necessário perceber os motivos".

Hoje, o mesmo responsável portuário disse, citado pela AFP, que a rapidez da investigação sobre o incidente "dependerá da cooperação da tripulação" e do acesso das autoridades "às provas necessárias para examinar o assunto".

Na sexta-feira, os Guardas da Revolução iranianos anunciaram que tinham "confiscado" o petroleiro, alegando que a embarcação tinha desrespeitado o código marítimo internacional e os pedidos da autoridade portuária e marítima da província de Hormozgan.

O parlamento iraniano deu hoje o seu apoio à captura do petroleiro britânico "Stena Impero" por parte dos Guardas da Revolução, que provocou uma crise diplomática entre o Irão e o Reino Unido.

Numa mensagem publicada no sábado na rede social Twitter, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Mohamad Javad Zarif, exigiu ao Reino Unido que deixe de ser "cúmplice" das sanções dos Estados Unidos contra o Irão.

Também no sábado, a diplomacia britânica convocou o encarregado de negócios iraniano no Reino Unido, segundo fonte governamental.

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Jeremy Hunt, já tinha dito que a apreensão do navio revela "sinais preocupantes de que o Irão poderá escolher um caminho perigoso de comportamento ilegal e desestabilizador".

O Reino Unido também pediu a outros navios britânicos para evitarem o estreito de Ormuz, uma passagem marítima vital para o tráfego mundial de petróleo, durante um "período provisório".