Islândia faz funeral ao primeiro glaciar declarado morto

© Facebook Sebastian Alicata

Por TSF 16 Agosto, 2019 • 16:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O desaparecimento do glaciar conhecido por "Ok" aconteceu em 2014 mas, só agora, dia 18 de agosto, lhe será feito um funeral, que servirá para consciencializar as pessoas acerca da crise climática.

Pub Pub

Um glaciar forma-se a partir de camadas de neve que, ao longo do tempo, se transformam em gelo. Quando o gelo gradualmente deixa de fluir, as camadas vão ficando mais finas e, de acordo com os cientistas, o glaciar passa a estar morto.

Pub Pub

O desaparecimento deste glaciar já era esperado, uma vez que já se tinha vindo a deteriorar ao longo do século XX. Em 1901, a área de gelo estendia-se por 38 quilómetros quadrados e, em 1978 a mesma área já só se estendia por apenas três.

No lugar do glaciar será instalada uma placa que terá uma mensagem gravada para as gerações presentes e futuras, revela o El País.

memorial que será colocado no lugar do glaciar agora declarado morto © Facebook Always looking at the sky

Andri Snaer Magnason, um dos escritores mais notáveis da Islândia, foi o escolhido para escrever as palavras gravadas no memorial, que será o primeiro monumento a homenagear um glaciar agora extinto.

Na Islândia há ainda cerca de 400 glaciares, que, no entanto, também se encontram em risco.