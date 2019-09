Israel ataca instalações do Hamas em Gaza após lançamento de drone com explosivos

Forças de segurança palestinianas do Hamas © Mohammed Salem/Reuters

Aviões de combate "atacaram vários objetivos militares do Hamas" em represália pela "infiltração no espaço aéreo israelita de um avião não tripulado", que previamente lançou um explosivo contra um veículo do exército que provocou danos materiais, informou uma porta-voz militar.

Os bombardeamentos provocaram fortes explosões mas sem provocar feridos, de acordo com fontes dos serviços de segurança palestinianos.

Duas das instalações atacadas, pertencentes ao braço armado do Hamas, registaram graves danos materiais.

O aumento da tensão na Faixa de Gaza tem sido assinalado nos últimos dias por frequentes trocas de disparos entre os combatentes palestinianos e o exército israelita.

Na sexta-feira, dois menores palestinianos foram mortos a tiro por soldados israelitas durante os protestos semanais na linha divisória, onde decorreram confrontos.

A escalada do conflito coincidiu, ainda no sábado, com o apunhalamento de dois israelitas na Cisjordânia ocupada, que o exército qualificou de "ataque terrorista".

As tropas israelitas prosseguiam em busca do presumível atacante palestiniano, que ainda não foi detetado.