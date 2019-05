Israel pede ajuda internacional para combater incêndios

Um bombeiro israelita no combate às chamas © Amir Cohen/Reuters

O governo de Israel pediu ajuda internacional para o combate a uma vaga de incêndios que está a assolar o país.

Já foram evacuadas do centro do país mais de três mil pessoas, número avançado pelo jornal israelita Ha' aretz, que dá ainda conta de uma morte, alegadamente causada por um golpe de calor.

O país tem vivido dias particularmente quentes para a corrente época do ano, com as temperaturas a chegarem aos 43 graus Celsius no sul do país.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou também o pedido de meios aéreos internacionais para controlar as chamas. A previsão é de que esta sexta-feira se registem também temperaturas muito altas, sendo que devem descer a partir de sábado.