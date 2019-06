Itália está fora da agenda mas promete dominar a reunião do Eurogrupo

© Yves Herman/Reuters

Os ministros das Finanças da zona euro reúnem-se esta quinta-feira no Luxemburgo para discutir e analisar o que foi feito para melhorar a União Económica e Monetária.

Um dos destaques nesta reunião é a aprovação genérica de um futuro "instrumento orçamental para a convergência e a competitividade da zona do euro". Mas, entre uma agenda oficial carregada, Itália será o tema que dominará os corredores do Eurogrupo.

É um tema fora da agenda, que só vai ser analisado pelo Eurogrupo em julho, daqui a cerca de um mês. Mas uma semana depois da comissão europeia ter considerado que se justifica a abertura do procedimento por défice excessivo para Itália, o tema vai inevitavelmente contaminar o encontro dos ministros das finanças.

Oficialmente, a reunião servirá para aproximar as várias perspetivas dos governos do bloco da moeda única, sobre o futuro instrumento orçamental para a convergência e a competitividade da zona do euro.

Bruxelas espera um compromisso em torno deste mecanismo de apoio às reformas.

Devem ainda ser dados passos importantes para concluir as alterações ao tratado do Mecanismo de Estabilidade, para lhe dar mais capacidade e eficácia.

Mas, com o anúncio da Comissão ainda fresco, o ministro italiano das finanças saberá que os colegas esperam dele um sinal de que Itália pretende corrigir os desequilíbrios macroeconómicos. Caso contrário deixará espaço para que na próxima reunião os ministros, permitam o avanço procedimento penalizador para uma nova fase.

A Comissão Europeia exige que Itália tome medidas adequadas para a correção orçamental, sob pena de incorrer numa multa que, no pior dos cenários, num procedimento demorado, e até hoje nunca aplicado, poderia alcançar os 0,2% do PIB, do Estado-Membro em causa. No caso de Itália poderia atingir os 3400 milhões de euros.