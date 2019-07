Jeremy Hunt recusou convite para ser ministro da Defesa na equipa de Boris Johnson

Jeremy Hunt é secretário de Estado para Assuntos Estrangeiros, mas o seu cargo poderá cair © Epa

Boris Johnson convidou o antigo adversário, Jeremy Hunt, para ministro da Defesa, mas, de acordo com a Sky News , Hunt recusou a proposta. Jeremy Hunt é secretário de Estado para Assuntos Estrangeiros, mas o seu cargo poderá cair.

O antigo presidente da Câmara de Londres assume esta quarta-feira o lugar de primeiro-ministro do Reino Unido e está a reunir a sua equipa. A BBC adianta que o arquiteto da campanha do Brexit, Dominic Cummings - um dos grandes críticos de Theresa May -, será conselheiro de Boris Johnson.

Theresa May ainda falará esta quarta-feira no debate semanal, a partir do meio-dia, na Câmara dos Comuns. Em seguida, despede-se dos funcionários em Downing Street.

Após um breve discurso de despedida, encontrar-se-á com a rainha, para formalizar a demissão.

Isabel II chamará então Boris Johnson para assumir o cargo. O antigo presidente da câmara de Londres entra no n.º 10 de Downing Street esta tarde.

Espera-se que Boris Johnson faça o primeiro discurso como primeiro-ministro por volta das 16h00.