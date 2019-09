Irmão de Boris Johnson demite-se do Governo britânico

© Hannah McKay/Reuters

Jo Johnson, o irmão mais novo do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, demitiu-se esta quinta-feira do Governo e do parlamento. O filho do político conservador Stanley Johnson era secretário de Estado das Universidades e da Ciência.

"Foi uma honra representar [o círculo eleitoral de] Orpington durante nove anos e servir como secretário de Estado sob a liderança de três primeiros-ministros. Nas últimas semanas estive dividido entre a lealdade à família e o interesse nacional. É uma tensão impossível de resolver e é tempo para outros assumirem os meus papéis de deputado e secretário de Estado", escreveu Jo Johnson no Twitter.

It"s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I"ve been torn between family loyalty and the national interest - it"s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout - Jo Johnson (@JoJohnsonUK) 5 de setembro de 2019

A demisão de Jo Johnson acontece numa semana em que, devido ao Brexit, o irmão perdeu a maioria parlamentar, a Câmara dos Comuns conseguiu com que uma lei para adiar o Brexit até 31 de janeiro de 2020 fosse aprovada - neste momento aguarda aprovação da Câmara dos Lordes - e o parlamento rejeitou a proposta de Boris Johnson para eleições antecipadas.

David Gauke, ex-ministro da Justiça, já reagiu a esta demissão no Twitter. "Muitos deputados tiveram de lidar com conflitos de lealdade nas últimas semanas. Mas ninguém mais do que Jo. Esta é uma grande perda para o parlamento, para o Governo e para o Partido Conservador", escreveu David Gauke na rede social.

Lots of MPs have had to wrestle with conflicting loyalties in recent weeks. None more so than Jo. This is a big loss to Parliament, the Government and the Conservative Party. https://t.co/UfZRxeoISk - David Gauke (@DavidGauke) 5 de setembro de 2019

Já Wes Streeting, deputado do Partido Trabalhista por Ilford, distrito de Londres, disse que respeitava muito a integridade do irmão de Boris Johnson.

"Independentemente das nossas discordâncias, respeito muito a integridade do Jo e sempre apreciei a sua decência e cortesia nas nossas discussões sobre a política de ensino superior", pode ler-se no Twitter de Wes Streeting.

[Notícia atualizada às 12h08]