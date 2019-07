Joe Biden avisa que NATO irá desaparecer se Trump for reeleito em 2020

O candidato à nomeação do Partido Democrata para a eleição presidencial de 2020 nos Estados Unidos Joe Biden alertou esta sexta-feira para a possibilidade de a NATO desaparecer se o atual Presidente, Donald Trump, for reeleito.

"Deixe-me colocar a questão da seguinte forma: se ele (Trump) ganhar a reeleição, asseguro que não existirá NATO daqui a quatro ou cinco anos", disse o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, numa entrevista ao canal de informação CNN, a propósito da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), a aliança política e militar fundada 1949 que integra atualmente 29 países.

On foreign policy, Biden says President Trump is dissing allies and "embracing thugs."



"If he wins reelection, I promise you there will be no NATO in 4 years or 5 years." https://t.co/tDM9CsVNv8 pic.twitter.com/BPUnmtNKXI