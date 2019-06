Cartoonista é despedido após desenhar Trump a jogar golfe com cadáveres de imigrantes

O polémico cartoon que levou a que vários jornais cancelassem a colaboração com Michael de Adder © Instagram Michael de Adder

Michael de Adder é o autor da imagem que não chegou a ser publicada na imprensa, mas foi divulgada pelo próprio nas redes sociais, onde revelou também, via Twitter, que vários jornais americanos e canadianos cancelaram a sua colaboração.

O cartoonista afirmou no Twitter que os vários jornais da província de New Brunswick, no leste do país, o dispensaram, mas não atribuiu explicitamente a decisão das publicações à divulgação do cartoon de Trump.

Na imagem, é replicada a fotografia de Oscar Ramirez (25 anos) e a filha, Valeria (23 meses), que morreram afogados quando cruzavam clandestinamente a fronteira México-Estados Unidos, mas o cartoonista coloca Trump, ao lado de um carrinho de golfe, a observar os cadáveres e a perguntar: "Importam-se que continue a jogar?".

A fotografia chocante dos corpos encontrados no Rio Grande foi divulgada na imprensa internacional na quarta-feira.

Acompanhado pela mulher de 21 anos e pela filha, Oscar Martinez Ramirez tinha chegado a Matamoros, no Estado mexicano de Tamaulipas, na semana passada, depois de ter atravessado o México, como tantos outros milhares de migrantes oriundos de países da América Central que têm tentado nos últimos meses entrar nos EUA, segundo indicou um relatório da justiça mexicana a que a agência francesa France Presse (AFP) teve acesso.

A família, acompanhada por um amigo, decidiu no domingo à tarde tentar atravessar a nado o rio Bravo.

O pai levava a filha às costas, mas os dois não conseguiram atravessar o rio por causa das fortes correntes e morreram afogados, segundo relatou às autoridades locais a mulher de Oscar Martinez Ramirez, que conseguiu sobreviver e voltar a nadar até à margem mexicana do rio Bravo.

Os dois corpos seriam encontrados na segunda-feira, de acordo com o mesmo relatório judicial.