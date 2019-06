"Não é o meu tipo de mulher." Trump nega acusação de agressão sexual a jornalista

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump © Erin Scott/Reuters

O Presidente dos Estados Unidos da América negou, esta segunda-feira, ter violado uma jornalista, num caso que remonta à década de 1990.

"Eu vou dizer isto com muito respeito: antes de mais nada, não é o meu tipo de mulher, em segundo lugar, nunca aconteceu, nunca aconteceu, ok?", disse Donald Trump, em entrevista ao site político norte-americano The Hill.

"É uma mentira completa", insistiu Trump. "Eu não sei nada sobre essa mulher, é uma coisa terrível que as pessoas possam fazer tais acusações", acrescentou.

A jornalista E. Jean Carrol acusou Trump de agressão sexual ocorrida há 23 anos num provador da loja de venda de artigos de luxo Bergdorf Goodman, em Nova Iorque.

Carroll, que passa a ser a 16.ª mulher a acusar Trump de um crime sexual, explicou à New York Magazine por que razão demorou tanto tempo a contar o sucedido.

"Receber ameaças de morte, ser retirada à força de casa, ser despedida, arrastada pela lama e juntar-me a 15 mulheres que divulgaram casos credíveis sobre o homem que agarrou, importunou, menosprezou, espancou, molestou e agrediu, apenas para o ver torcer, negar, ameaçar e atacá-las, não me parece nada divertido. Além disso, sou uma cobarde", explicou.