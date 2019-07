Juíza bloqueia política de Trump de manter requerentes de asilo detidos

O presidente norte-americano, Donald Trump © Michael Reynolds/EPA

Uma juíza federal de Seattle, nos Estados Unidos, bloqueou uma decisão política da administração de Donald Trump, que iria manter detidos milhares de requerentes de asilo, enquanto aguardam o avançar dos seus processos.

A juíza Marsha Pechman determinou que as pessoas detidas depois de entrarem no país à procura de proteção, têm direito a uma audiência preliminar, que define se a pessoa fica detida ou não.

O procurador-geral Wiliam Barr anunciou em abril que o governo iria acabar com estas audiências, com as pessoas a serem mantidas sob custódia.

Esta medida faz parte dos esforços do governo norte-americano para impedir um elevado fluxo de migrantes na fronteira dos Estados Unidos com o México.

Defensores dos direitos dos migrantes avançaram para os tribunais com o objetivo de travar esta política, prevista entrar em vigor a 15 de julho.