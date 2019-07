Capitã do Sea Watch libertada. Juíza italiana diz que Rackete "protegeu vidas humanas"

Carola Rackete é a capitã do navio humanitário Sea Watch 3, que resgatou 41 pessoas do mar Mediterrâneo. © REUTERS

A capitã do navio Sea Watch 3 foi libertada esta terça-feira depois de uma juíza italiana ter defendido que Carola Rackete, detida pelas autoridades no porto de Lampedusa, não infringiu a lei quando rompeu o bloqueio imposto pelo Governo de Roma, no passado sábado.

A juíza Alessandra Vella sublinhou que Rackete cumpriu o seu dever de proteger vidas humanas, não tendo cometido qualquer ato de violência. No Twitter, a Sea Watch escreve que a libertação da capitã é um alivio

e que não havia motivos para a manter presa.

A Sea Watch considera que a única "transgressão" de Rackete foi a de respeitar os direitos humanos no Mediterrâneo e assumir responsabilidades onde nenhum dos governos europeus o fez.

A alemã de 31 anos rompeu o bloqueio imposto pelo Governo italiano e entrou no porto de Lampedusa no sábado, com o objetivo de desembarcar os 41 migrantes que estavam a bordo do navio, alguns com graves problemas de saúde.

Os 41 migrantes a bordo, de origem africana, foram resgatados no mar Mediterrâneo ao largo da Líbia.

Carola Rackete, que foi prontamente detida no porto da ilha italiana, estava a ser acusada de resistência e violência contra um navio de guerra. A jovem era também suspeita de ajuda à imigração ilegal.

A Sea-Watch e outras organizações arrecadaram "mais de um milhão" de euros em doações através de várias recolhas 'online' para cobrir em particular, as despesas judiciais da capitã Carola Rackete.



A ONG tem agora "o apoio financeiro necessário para continuar a trabalhar", salientou Neugebauer.



Várias vozes têm apelado à libertação de Carola Rackete. É o caso do ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, que disse na segunda-feira que a capitã deve ser libertada porque o ato foi humanitário e não criminoso.



Portugal, a par de outros quatro países europeus, disponibilizou-se para receber cinco dos migrantes resgatados pelo navio alemão "Sea Watch 3".