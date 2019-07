Kim Jong-un inspeciona novo submarino a ser destacado "em breve"

© KCNA/Reuters

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, inspecionou um novo submarino, a ser destacado "em breve", uma semana depois de Pyongyang ter advertido contra futuras manobras militares entre Seul e Washington, noticiou hoje a KCNA.

O submarino vai ser lançado no mar do Leste, também conhecido como mar do Japão, indicou a agência de notícias estatal norte-coreana, sem avançar pormenores sobre o aparelho ou o local de inspeção.

A informação surge uma semana depois de Pyongyang ter advertido os Estados Unidos de que os exercícios militares planeados por Washington com Seul, no próximo mês, "violariam compromissos bilaterais" e afetariam o diálogo sobre o desarmamento na península coreana.

"O líder supremo ficou a conhecer todos os pormenores sobre os dados operacionais e táticos e sobre o sistema de armas de combate" do submarino, acrescentou a agência.