Londres como Barcelona, Madrid como Marraquexe. Assim será o clima daqui a 30 anos

O clima de Marraquexe em Madrid, o de Barcelona em Londres, o de Budapeste em Estocolmo, o de São Francisco em Seatle, o de Sofia em Moscovo. Assim vão estar as temperaturas do globo em 2050, de acordo com as previsões da revista científica PloS One .

O relatório analisou as maiores 520 cidades do mundo e concluiu que 80% desses locais vão sofrer efeitos drásticos devido ao aquecimento global.

As cidades que, neste momento, têm temperaturas frias ou temperadas e que se situam no hemisfério Norte, vão, dentro de 30 anos, enfrentar um clima semelhante às metrópoles próximas do Equador.

O mapa divulgado pelo estudo revela ainda que haverá um aumento, em média, de 3,5 graus no verão e 4,7 graus no inverno, o que levará várias idades do mundo a enfrentar "alterações climáticas nunca antes vistas".

"Não estamos preparados para isto. Responder às alterações climáticas tem de começar de forma a se minimize o impacto", frisou Tom Crowther, fundador do Crowther Lab e líder da investigação em causa.