Luz verde. Militantes do 5 Estrelas aprovam Governo de coligação em Itália

Os militantes do Movimento 5 Estrelas aprovaram, esta terça-feira, a participação num Governo de coligação com o Partido Democrático (PD), liderado pelo primeiro-ministro indigitado Giuseppe Conte, adianta a agência Adnkronos citada pela Reuters

Na votação online, realizada na plataforma Rousseau, 79,3% dos militantes votaram a favor da formação da coligação com os rivais políticos de longa data. O líder do M5S, Luigi Di Maio já disse acreditar que a crise do Governo acabou.

Com esta votação, o primeiro-ministro Giuseppe Conte pode montar apresentar ao presidente Sergio Mattarella a lista de nomes que compõem o novo Governo. Depois, terá de a ver aprovada pelo Parlamento.

Conte anunciou no domingo que tenciona apresentar uma equipa governativa até quarta-feira, para colocar fim a uma crise política desencadeada pela dissolução do anterior Governo, também liderado por si, após divergências entre os partidos que o integravam: M5S e o Partido Liga (extrema-direita).

O presidente do M5S, Luigi Di Maio, tinha assegurado que não existiria coligação sem o consentimento maioritário dos militantes, apresentando-lhes os 20 pontos que Conte apresentou, depois de reuniões prévias com ambos os partidos da aliança.