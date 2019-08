Macau emite alerta de ciclone tropical e avisa para possíveis inundações

A 23 de agosto de 2017, o tufão Hato, o pior em 53 anos a atingir Macau, causou dez mortos e mais de 240 feridos © NASA

Macau emitiu esta quarta-feira um alerta devido à aproximação de um ciclone tropical e avisou para a possibilidade de inundações na cidade, aconselhando a população e empresas de construção a tomarem medidas de segurança preventivas.

As autoridades içaram o sinal 1, no momento em que o "ciclone tropical 'Podul', localizado na parte central do Mar do Sul da China, continua a mover-se para o quadrante oeste, dirigindo-se para a Ilha de Hainan".

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, que são emitidos tendo em conta a proximidade da tempestade e a intensidade dos ventos.

O alerta foi emitido às 15h00 (08h00 em Lisboa) e existe uma probabilidade moderada de ser elevado para sinal 3 durante a madrugada e manhã de quinta-feira, de acordo com os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG).

Em comunicado, os SMG indicaram que entre quinta e sexta-feira, "podem ocorrer inundações em zonas baixas no Porto Interior", uma área da cidade cronicamente afetada pela subida das águas, pelo que lançou também o aviso de 'storm surge' (maré de tempestade) azul, quando o Podul se encontra a 640 quilómetros de Macau.

Esta quarta-feira, também, a Direção dos Serviços para os Assuntos Laborais recomendou que, "como o tufão poderá destruir construções ou estaleiros de construção, os cidadãos e os empreiteiros devem adotar, com a maior brevidade possível, as respetivas medidas de prevenção, principalmente em relação aos andaimes, aparelhos elevatórios (por exemplo, gruas), janelas de construções e materiais pendurados nas fachadas".

Por outro lado, acrescenta-se na mesma nota, deve-se "fazer uma inspeção detalhada, tomar medidas para reforçar o equipamento e dar mais atenção aos assuntos relacionados com a segurança (...), a fim de garantir a segurança dos trabalhadores e do público, devendo os cidadãos, por sua vez, evitar aproximar-se de construções durante os tufões".

A 23 de agosto de 2017, o tufão Hato, o pior em 53 anos a atingir Macau, causou dez mortos e mais de 240 feridos, provocando graves inundações na zona do Porto Interior.

Em meados de setembro de 2018, o tufão Mangkhut causou 40 feridos e prejuízos avaliados em 1,74 mil milhões de patacas (192 milhões de euros) em Macau, onde o sinal máximo de tempestade tropical esteve, na altura, içado várias horas.