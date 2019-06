Mais de 5 mil tartarugas-de-orelha-vermelha bebés foram encontradas numa mala no aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia. As tartarugas estavam a ser transportadas para serem vendidas como animais de estimação na Índia.

Pub Pub

De acordo com a BBC , dois homens de nacionalidade indiana foram detidos, na última semana, pelas autoridades malaias. Os dois suspeitos, com 30 e 42 anos de idade, podem enfrentar uma pena de cinco anos de prisão, além de uma multa.

As 5.254 tartarugas apreendidas têm, no total, um valor total estimado em 12.700 dólares (11.150 euros, aproximadamente).

As tartarugas vão agora ficar aos cuidados das autoridades responsáveis pela proteção da vida selvagem.

De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, as tartarugas-de-orelha-vermelha são a subespécie de tartarugas mais popular no mercado animal.

A Malásia é um local de passagem para muitos contrabandistas de animais, que procuram fazer negócio em vários países asiáticos.