Mais de 80 desaparecidos em naufrágio no mar Mediterrâneo

Uma embarcação com 86 migrantes a bordo naufragou no Mediterrâneo, sendo que, até agora, há apenas três sobreviventes e 82 desaparecidos, anunciou esta quinta-feira a Agência Internacional das Migrações.

O naufrágio aconteceu na quarta-feira, na cidade de Zarzis, Tunísia, um dia depois de um ataque aéreo a um centro de detenção de migrantes na Líbia ter matado pelo menos 44 pessoas.

A embarcação naufragada foi encontrada por pescadores tunisinos, que conseguiram retirar quatro homens do interior, mas não conseguiram encontrar nenhum dos outros passageiros, explicou a chefe da Organização Internacional para as Migrações na Tunísia, Lorena Lando.

Uma das quatro pessoas retirada, um homem da Costa do Marfim, morreu durante a noite e os outros três permaneceram hospitalizados.

No começo da semana, outra embarcação de migrantes, com origem na Líbia, chegou ao porto tunisino de Sfax com 65 pessoas a bordo.