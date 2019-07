Um vídeo semelhante apareceu no Castelo de Windsor com a palavra 'ameaça' associada ao novo líder.

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 24 Jul, 2019 • 13:38

Um vídeo com as palavras 'Your majesty, your new prime minister is a liar' ('Majestade, o seu novo primeiro-ministro é um mentiroso') foi projetado na fachada do Palácio de Buckingham, onde a rainha recebe, esta tarde, Boris Johnson para formar Governo.

O grupo Led by Donkeys é o maior suspeito de estar por detrás do vídeo, reporta a BBC .

O vídeo projetado na fachada principal da residência da rainha em Londres mostra uma foto de Boris Johnson a segurar um peixe, numa referência à afirmação de Johnson de que os regulamentos "inúteis, caros, prejudiciais ao meio ambiente e de saúde ambiental" da UE estavam a prejudicar o comércio de arenques.