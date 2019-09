Mergulhadores da Marinha inativam engenhos explosivos da II Guerra Mundial

Estas diligências ocorreram entre 26 e 31 de agosto © Estado-Maior-General das Forças Armadas

Os mergulhadores portugueses envolvidos numa missão conjunta com a NATO detetaram, identificaram e inativaram 26 minas de origem inglesa, lançadas durante a II Guerra Mundial, junto à Alemanha.

A equipa de Mergulhadores Sapadores da Marinha Portuguesa participou na Historical Ordnance Disposal Operation Germany, para "detetar, identificar e inativar engenhos explosivos do passado que ainda se encontram no fundo dos mares". Durante essa operação, as forças da NATO detetaram também um antigo campo de minas, a norte da ilha alemã de Fehmarn.

Os campos de minas foram criados durante os conflitos e serviam o propósito de bloquear a navegação em locais estratégicos, de acordo com a página oficial do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Estas diligências ocorreram entre 26 e 31 de agosto, mas agora os Mergulhadores da Marinha "vão continuar embarcados até ao próximo dia 29 de setembro no caça-minas Alemão, integrando a capacidade de Guerra de Minas da NATO a operar no norte da Europa, em tempo de paz e períodos de conflito, contribuindo para a segurança da navegação e de todas as pessoas que utilizam o mar", referem também as Forças Armadas.