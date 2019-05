Mergulhadores pescam redes de pesca

TSF Por 30 Maio, 2019 • 15:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um grupo de mergulhadores gregos e holandeses removeu duas toneladas de redes de pesca abandonadas no fundo do mar, na região costeira de Statoni, no norte da Grécia. As redes, feitas de plástico, representavam um risco para as espécies marinhas, incluindo uma rara colónia de cavalos-marinhos do Mediterrâneo.

Pub Pub

A remoção das redes foi feita através de uma técnica que conta com um sistema de insuflação. Os mergulhadores prendem sacos às redes e quando estes estão cheios arrastam as redes para a tona de água.

Esta iniciativa é liderada pela Healthy Seas , uma organização que trabalha nos mares do norte. O objetivo é tornar os oceanos mais limpos e um habitat mais saudável para as espécies marinhas.

As redes retiradas vão ser recicladas e transformadas em fios e, mais tarde, em produtos como meias, roupas desportivas e de banho.