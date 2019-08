Microplásticos na água potável ainda não são um risco para a saúde

A OMS acredita que os níveis atuais de microplásticos na água potável ainda não são um perigo para a saúde, mas os especialistas continuam cautelosos quanto ao futuro.

Num relatório divulgado esta quinta-feira, a OMS apresenta uma síntese dos estudos mais recentes sobre microplásticos em água canalizada e água engarrafada e os seus efeitos na saúde humana.

"A mensagem principal é tranquilizar os utilizadores de água potável em todo o mundo: de acordo com essa avaliação, acreditamos que o risco é baixo", disse o coordenador da Unidade de Água, Saneamento, Higiene e Saúde dos Estados Unidos na OMS, Bruce Gordon, em conferência de imprensa.

Bruce Gordon disse que a análise dos riscos para a saúde relacionados com os microplásticos concentrou-se em três aspetos: o risco de ingestão, os riscos químicos e os riscos relacionados com a presença de bactérias aglomeradas (biofilme).

A OMS insiste que os dados sobre a presença de microplásticos na água potável são atualmente limitados, com poucos estudos confiáveis e que estes são difíceis de comparar, o que torna a análise mais difícil.

Live from Geneva: WHO calls for more research on microplastics in drinking water. Q&A with Bruce Gordon. #AskWHO https://t.co/FlApsaZiLB