Minduca, a mascote com duplo sentido

A mascote Minduca tornou-se viral nas redes sociais © Direitos Reservados

Por João Almeida Moreira, em São Paulo 05 Setembro, 2019 • 07:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Feira Nacional do Amendoim, em Jaboticabal, nunca foi um caso de sucesso mediático, como aliás nenhuma feira subordinada ao tema "amendoim" no mundo todo e como nenhum evento que ocorra na pequena cidade a cerca de 300 quilómetros de São Paulo.

Pub Pub

Até este ano.

Pub Pub

Só numa partilha de Facebook, a Feira Nacional do Amendoim, em Jaboticabal, conseguiu sete mil likes e três mil partilhas. E, de repente, a pequena feira com impacto localizado ganhou o interesse de gente de todo o estado de São Paulo e até de outros estados, como Mato Grosso ou Goiás.

Tudo graças a Minduca, a simpática mascote do evento. Graças não, por culpa de Minduca.

Desenvolvido por uma agência de comunicação da própria cidade de Jaboticabal, Minduca desiludiu os organizadores do evento por parecer tudo menos um amendoim. "O sorriso é simpático mas ele tinha cara de abóbrinha, de tudo, menos de amendoim", queixaram-se os diretores.

No entanto, uma foto das costas do Minduca lançou-o a ele e à feira no estrelato.

Comprido, com duas bolas, uma de cada lado e a ponta encarnada, visto de trás o Minduca não parecia um amendoim, de facto, mas nem uma abóbrinha ou outro fruto qualquer. Até para a menos maldosa das mentes era uma mascote... fálica. Muito fálica.

Os organizadores assustaram-se com essa faceta do Minduca, ainda para mais sendo Jaboticabal, como a maioria das cidades do interior paulista, muito conservadora, muito tradicional, muito familiar.

Mas aos poucos a região que fabrica cerca de 480 das 500 toneladas de amendoim brasileiro sentiu satisfação com o Minduca. "Trouxe-nos sucesso inesperado", disse um organizador.

E houve centenas de pessoas que foram à feira mesmo sem gostar de amendoim. Só para tirar uma foto com o Minduca, de costas.

O correspondente da TSF no Brasil, João Almeida Moreira, assina todas as quintas-feiras no site da TSF a crónica Acontece no Brasil.