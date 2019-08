Ministério Público italiano decide apreender Open Arms. Migrantes serão desembarcados

A decisão foi tomada após uma inspeção a bordo © Reuters

O Ministério Público italiano decidiu apreender o navio Open Arms, e o desembarque dos migrantes.

A decisão foi tomada após uma inspeção a bordo, de acordo com o la Repubblica . Esta manhã muitos migrantes atiraram-se ao mar, e Espanha anunciou, mais tarde, o envio de um navio militar - Audaz - para os levar até Palma de Maiorca.

O Ministério Público de Agrigento ordenou a apreensão do navio na costa de Lampedusa e a imediata evacuação dos tripulantes. A decisão ocorre após a visita do procurador-geral siciliano de Agrigento, Luigi Patronaggio, ao navio e do anúncio do Governo de Espanha. A ajuda espanhola ficará agora sem efeito, já que os migrantes serão transferidos para Lampedusa.