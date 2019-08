Ministro iraniano aterrou (de surpresa) no local da cimeira do G7

© Janerik Henriksson/EPA

Um avião do governo iraniano aterrou, este domingo, em Biarritz, em França, onde decorre a cimeira do G7.

A AFP citou o site Flightradar24, que mostra os voos em direto, para confirmar que um avião do Irão aterrou no aeroporto de Biarritz, que estava encerrado para voos comerciais durante a reunião dos países mais industrializados do mundo.

De acordo com a Reuters, uma fonte oficial confirmou que a bordo do avião estava o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Javad Zarif. A mesma fonte acrescentou ainda que o governante não irá encontrar-se com Donald Trump ou com a comitiva do Presidente dos Estados Unidos.



Por outro lado, o Palácio do Eliseu informou que o governante está reunido com o ministro francês dos Negócios Estrangeiros.

Entretanto, Donald Trump foi questionado sobre a chegada do ministro iraniano à cidade francesa e ficou-se por uma resposta curta: "Sem comentários."

O Irão tem sido um dos temas centrais da cimeira do G7, com os líderes mundiais a tentarem acalmar a tensão entre os Estados Unidos e o Irão, o que esta manhã já levou a algumas controvérsias.



Inicialmente, a França disse que os líderes do G7 concordaram em encarregar Emmanuel Macron de conversar com o Irão, para evitar uma escalada de violência na região, mas Donald Trump negou a informação, dizendo que não havia estado presente nessa discussão.