Morreu Toni Morrison, a primeira afro-americana a ganhar um Nobel da Literatura

© EPA

Por Sara Beatriz Monteiro com Raquel de Melo 06 Agosto, 2019 • 15:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A escritora afro-americana Toni Morrison - que recebeu vários prémios, inclusive um prémio Nobel e um Pulitzer - morreu aos 88 anos, em Nova Iorque, adianta o The Guardian.

Pub Pub

A notícia foi avançada num comunicado pela sua editora (Knopf) que confirmou a notícia.

Pub Pub

Toni Morrison nasceu em Ohio e utilizou a escrita para dar voz aos afro-americanos. Estreou-se com o livro "O olho mais azul", em 1970, e ao longo de uma carreira longa recebeu importantes galardões como o prémio Pulitzer de Ficção e o prémio Nobel da Literatura.

Autora de romances fortes e pungentes que relatam as experiências de mulheres negras nos EUA nos dois últimos séculos, Toni Morrison despertou a atenção da crítica internacional com obras como Song of Solomon (1977) e Amada (1987).

[Notícia em atualização]