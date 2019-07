© John Hillery/Reuters

Lee Iacocca, antigo presidente da fabricante de automóveis Chrysler e o "pai" do icónico Ford Mustang, morreu, aos 94 anos. O empresário norte-americano sofria de doença de Parkinson e morreu na sua casa, em Los Angeles, devido a complicações da doença.

"[Lee Iacocca] teve um papel histórico na condução da Chrysler durante a crise e fez dela uma força verdadeiramente competitiva. Foi um dos maiores líderes da nossa empresa e de toda a indústria automóvel", disse a Fiat Chrysler Automobiles, em comunicado.

Filho de pais italianos que imigraram para os Estados Unidos, Lee Iacocca nasceu na cidade de Allentown, no estado norte-americano da Pensilvânia, em 1924.

Começou a sua carreira como engenheiro mecânico na Ford, onde foi depois promovido a vendedor. A sua capacidade para as vendas despertou a atenção dos responsáveis da empresa, que lhe atribuíram maiores responsabilidades na sede da empresa.

Em 1964 entra na história do mercado automóvel, ao conceber o mítico Ford Mustang, que, só no primeiro ano, vendeu mais de 419 mil unidades, de acordo com a BBC .

Acabaria por ser despedido da empresa em 1978, acusado de conspirar contra Henry Ford II, para ficar com o seu lugar na presidência da companhia automóvel

Mas, logo no ano seguinte, haveria de tornar-se no homem forte da Chrysle. Na altura, a fabricante de automóveis estava à beira do colapso e Lee Iacocca iniciou um processo de reestruturação, durante a qual o próprio terá, celebremente, recebido o salário de um dólar por ano, enquanto a companhia estava em recuperação.

Famosos ficaram também os anúncios da Chrysler, nos Estados Unidos, em que Lee Iacocca apontava para os clientes e dizia: «Se encontrarem um carro melhor, comprem-no."

A companhia havia de recuperar financeiramente, mas voltaria a ter problemas durante a década de 1980, com o despedimento de milhares de trabalhadores. Depois de conseguir que a Chrysler voltasse a dar lucros, Lee Iacocca decidiu abandonar definitivamente o comando da empresa, em 1992.