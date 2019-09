Morreu Robert Frank, um dos mais icónicos fotógrafos da História

Robert Frank, pela lente de John Cohen © John Cohen

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 10 Setembro, 2019 • 14:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Robert Frank, um dos fotógrafos mais influentes do mundo moderno e mestre de alguns dos retratos mais crus e expressivos da História, morreu esta segunda-feira, aos 94 anos.

Pub Pub

O autor de um dos livros de fotografia mais influentes e citados de sempre, a preto e branco, "The Americans", morreu esta segunda-feira no Canadá de acordo com o The New York Times . A notícia foi dada por Peter MacGill, curador da galeria Pace-MacGill, em Manhattan.

Pub Pub

Robert Frank, nascido na Suíça, emigrou aos 23 anos, e chegou a Nova Iorque como um "refugiado artístico" que não suportava os valores "tacanhos" do próprio país. O trabalho "The Americans" mudaria o curso da História da fotografia, ao expor retratos de uma viagem pelas estradas durante a década de 1950.

As suas fotografias celebravam a solitude dos percursos, enquanto se debatiam entre casais de adolescentes, reuniões de familiares durante funerais e aspetos quase cinematográficos da vida quotidiana. A crítica cultural Janet Malcolm considerá-lo-ia o impulsionador da "nova fotografia".

Mas Robert Frank não conquistou o consenso imediato, com críticas entre o "mal-humorado" e o "desencantado" para caracterizar o aspeto das suas fotografias do país que o acolhera. O fotógrafo era, de facto, um contestador do conformismo dos Estados Unidos, mas alternava entre o espírito crítico e o espanto pelo sonho norte-americano, espelhado no cinema dedicado às massas e na televisão.

Os anos 50 maltrataram o artista, como rejeitaram todos os que pudessem mostrar-se contrários ao patriotismo vigente. Tudo mudou quando Robert Frank conheceu Jack Kerouac, autor do "On the Road", que conhecia de perto o sentimento retratado pela lente do mestre da fotografia documental. Robert Frank chegou mesmo a escrever o prefácio da obra de Kerouac.

Em atualização